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В «Динамо» объяснили, зачем подписали Потапова

Московский клуб усилил состав по ходу сезона.
15 ноября 2022 17:10
автор: Александр Шульгин

Генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин объяснил, зачем клуб пригласил нападающего Алексея Потапова.

«Для роста молодых хоккеистов в команде всегда нужны дядьки-наставники. Мы уже увидели, какую роль сыграл Илья Каблуков в прогрессе Максима Джиошвили и Ивана Муранова.

Потапов является двукратным обладателем Кубка Гагарина и должен помочь нашим молодым ребятам приобрести тот необходимый опыт, который поможет всей команде двигаться вперед! Алексей - универсальный игрок, может сыграть в центре, с краю. Были примеры, когда он играл защитника. Самоотверженный хоккеист, который поможет при игре в меньшинстве», - приводит слова руководителя клубная пресс-служба бело-голубых.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Потапов провел семь матчей в составе челябинского «Трактора», в которых не отметился результативными действиями.

После 30 матчей «Динамо» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Накануне команда Алексея Кудашова в серии буллитов уступила «Спартаку» (2:3).

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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