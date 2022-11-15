«Металлург» одержал победу над «Сибирью»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл новосибирскую «Сибирь».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Павел Акользин в меньшинстве, Филипп Майе, реализовавший большинство, Михаил Фисенко и Андрей Чибисов, поразивший уже пустые ворота.

Гости ответили шайбfvb Тревора Мерфи, также воспользовавшимся розыгрышем лишнего, и Александра Шарова.

«Металлург» набрал 41 очко. Команда продолжает располагаться в тройке сильнейших на Востоке.

«Сибирь» с 37 очками замыкает пятерку сильнейших в турнирной таблице этой же конференции.