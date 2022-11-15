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«Автомобилист» выиграл у «Барыса» и остался лидером на Востоке

Вратарь хозяев льда отразил 31 бросок в створ ворот и первый раз в карьере сыграл на ноль.
15 ноября 2022 19:10
автор: Александр Евграфов

«Автомобилист» победил «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда.

В составе победителей отличились Ник Эберт (7-я минута) и Брукс Мэйсек (36). Шведский вратарь «Автомобилиста» Юхан Маттссон отразил 31 бросок в створ своих ворот и первый раз в карьере сыграл на ноль.

«Автомобилист» набрал 42 очка и остался лидером Восточной конференции, у «Барыса» 28 очков и восьмое место в той же конференции.

В следующей игре 17 ноября «Автомобилист» примет в Еекатеринбурге одного из своих прямых соперников в борьбе за лидерство на Востоке – магнитогорский «Металлург». «Барыс» 19 ноября в Астане примет «Амур».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Астана) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы:

1:0 – Эберт (Гуркин, Голышев), 06:54

2:0 – Мэйсек (Кузнецов), 35:34

Вратари: Маттссон - Гудачек

источник: «Советский спорт»
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