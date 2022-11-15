«Сочи» на выезде одолел «Салават Юлаев» в матче КХЛ

От Погба и Канте до Ройса и Вернера: звезды, которые не сыграют на ЧМ-2022 из-за травм

«Плеймейкер» в преддверии чемпионата мира в Катаре пробежался по списку футболистов, которые не помогут своим национальным командам по состоянию здоровья.