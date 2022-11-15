«Сочи» на выезде одолел «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Хоккеисты «Сочи» в гостях обыграли «Салават Юлаев» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, основное время встречи закончилось со счетом 3:3. В составе гостей шайбы забросили Тимур Хафизов (11-я минута), Сергей Попов (29) , Егор Соболевский (50). Хозяева ответили голами Владислава Картаева (13), Александра Кадейкина (38) и Михаила Науменкова (60).
В овертайме точку в матче поставил Никита Попугаев (62).
Таким образом, подопечные Дмитрия Кокорева набрали 15 очков, но остались на последней строчке (11-я) в турнирной таблице Западной конференции. Команда Виктора Козлова опустилась на третье место (40 очков).
Добавим, что 17 ноября «Сочи» предстоит выездная встреча с «Авангардом». 19 ноября «Салават Юлаев» примет на своей домашней арене «Сибирь».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев (Уфа) – Сочи (Сочи) – 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Хафизов (Алтыбармакян), 10:57
1:1 – Картаев (Антипин, Санников), 12:08
1:2 – Попов (Феоктистов), 28:51
2:2 – Кадейкин (Науменков, Коледов), 37:17 (бол.)
2:3 – Соболевский (Попугаев), 49:03
3:3 – Науменков (Пустозеров, Алалыкин), 59:18
3:4 – Попугаев ( Гормли, Плешков), 61:12
Вратари: Ежов-Плешков.