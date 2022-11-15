Мартемьянов прокомментировал поражение «Сибири» от «Металлурга» в матче КХЛ

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:4).

Отметим, что в составе клуба из Новосибирска шайбы в прошедшей встрече забросили Тревор Мерфи и Александр Шаров. Соперник ответил голами Павла Акользина, Филиппа Майе, Михаила Фисенко и Андрея Чибисова.

«К сожалению, сегодня соперник вышел заряженным на победу. Она были сильнее и быстрее нас во многих моментах. А нам не хватило свежести и тактической дисциплин. Накопилась усталость после домашней серии. Нам остается двигаться дальше и готовиться к следующей встрече», – цитирует Мартемьянова клубная пресс-служба «Сибири».

Добавим, что в настоящий момент «Сибирь» занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков после 32 игр.

17 ноября новосибирский клуб в гостях встретится с минским «Динамо».