Козлов – о поражении от «Сочи» в матче КХЛ: «Салавату Юлаеву» нужно уметь проходить через такое 

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причину поражения от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:4)

Отметим, что за команду из Уфы забивали Владислав Картаев, Александр Кадейкин и Михаил Науменков. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Тимур Хафизов, Сергей Попов, Егор Соболевский и Никита Попугаев.

«Это была не наша игра. С первой минуты все пошло не так. Не хватило эмоций. Мы оказались в небольшой яме, из которой предстоит вылезать. Забили в концовке, показали свой характер. Но этого не хватило для победы. Нужно уметь проходить через такое. Поработаем и вернем свою удачу», – приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата».

Напомним, что в текущий момент «Салават Юлаев» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 41 очко после 30 сыгранных матчей.

Следующая встреча подопечных Козлова состоится против «Сибири» (19 ноября).