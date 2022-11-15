ЦСКА добился домашней победы над «Адмиралом» в матче КХЛ

ЦСКА одержал победу над «Адмиралом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что за московский клуб заброшенными шайбами отметились нападающий Антон Слепышев (11-я минута) и защитник Фредрик Классон (55).
Таким образом, команда Сергея Федорова набирает 43 очка и остается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Леонида Тамбиева занимают четвертую строчку на Востоке, имея в своем активе 38 очков.
Добавим, что 18 ноября ЦСКА на своей домашней арене примет «Спартак». «Адмирал» сыграет с «Динамо» в Москве (17 ноября).
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Слепышев (Киселевич, Сергеев), 10:14
2:0 – Классон (Гуськов), 54:45
Вратари: Скотников-Серебряков.