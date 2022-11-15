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Дубль Яшкина помог СКА разгромить минское «Динамо»

Команды забросили девять шайб на двоих.
15 ноября 2022 22:10
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своей площадке крупно переиграл минское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Дмитрий Яшкин, обе шайбы забросивший в большинстве. Еще по разу свою фамилию на табло зажгли Василий Глотов, Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев и Степан Фальковский.

Гости ответили шайбами Павла Варфоломеева и Сергея Сапего.

СКА набрал 54 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице как Западной конференции, так и всего регулярного первенства.

Минчане с 32 очками расположились на шестой строчке.

источник: «Советский спорт»
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