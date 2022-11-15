Дубль Яшкина помог СКА разгромить минское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своей площадке крупно переиграл минское «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Дмитрий Яшкин, обе шайбы забросивший в большинстве. Еще по разу свою фамилию на табло зажгли Василий Глотов, Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев и Степан Фальковский.
Гости ответили шайбами Павла Варфоломеева и Сергея Сапего.
СКА набрал 54 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице как Западной конференции, так и всего регулярного первенства.
Минчане с 32 очками расположились на шестой строчке.
источник: «Советский спорт»