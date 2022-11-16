Шайба Гаврикова принесла победу «Коламбусу» над «Филадельфией»

Шайба российского защитника Владислава Гаврикова принесла победу «Коламбусу Блю Джекетс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Гавриков также отметился результативной передачей. После его паса счет в матче был открыт.

Основное время матча закончилось вничью 4:4. Победная шайба была заброшена в овертайме матча. В ней Гаврикову ассистировал другой российский игрок – Чинахов.

«Коламбус», набрав 11 очков, замыкает турнирную таблицу в Восточной конференции, «Филадельфия» с 17 очками, идет 10-й там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» - «Филадельфия» - 5:4 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 1:0).

Голы:

1:0 – Керали (Гавриков, Робинсон), 12:36

2:0 – Дженнер (Годро, Джонсон), 25:36 (бол.)

2:1 – Хэйс (Конекны, Лотон), 28:54

2:2 – Кэйтс (Макьюзи, Типпетт), 32:16

3:2 – Дженнер, 43:22

4:2 – Робинсон (Оливье, Бьорк), 43:35

4:3 – Силер (Фрост, Фараби), 44:58

4:4 – Конекны (Кэйтс, Хэйс), 49:14 (бол.)

5:4 – Гавриков (Чинахов, Силлинджер), 63:14.

Вратари: Мерзликинс (Корписало, 32:16) - Харт