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«Флорида» обыграла «Вашингтон» благодаря 41 сэйву Бобровского

Голкипер «пантер» признан первой звездой встречи.
16 ноября 2022 08:09
автор: Александр Евграфов

«Флорида» переиграла «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Майами завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 41 из 43 бросков в створ своих ворот. Он был признан первой звездой встречи.

Нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. «Вашингтон» проиграл вторую встречу подряд.

«Флорида» набрала 19 очков и занимает шестое место в Восточной конференции, у «Вашингтона» 16 очков и 12-е место там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» - «Вашингтон» - 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы:

1:0 – Барков, 5:45

2:0 – Райнхарт (Экблад, Ткачак), 23:46 (бол.)

2:1 – Строум (Снивли, Карлсон), 35:04

3:1 – Казинс (Форслинг, Ткачак), 47:02

3:2 – Карлсон (Густафссон, Манта), 51:15

4:2 – Верхэге (Барков, Монтур), 57:00

5:2 – Верхэге (Ткачак, Барков), 58:36 (пустые ворота).

Вратари: Бобровский - Кемпер

источник: «Советский спорт»
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