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Дадонов забросил первую шайбу в сезоне НХЛ, но не смог остановить «Нью-Джерси»

«Дьяволы» выигрывают десятый матч подряд
16 ноября 2022 08:54
автор: Александр Евграфов

«Монреаль Канадиенс» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Монреале закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей, которые одержали десятую победу подряд.

Автором единственной шайбы у хозяев льда стал российский нападающий Евгений Дадонов, для которого этот гол стал первым в этом сезоне.

«Нью-Джерси» набрал 26 очков и находится на втором месте в Восточной конференции, «Монреаль» с 17-ю очками идет десятым там же.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» - «Нью-Джерси» - 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Голы:

0:1 – Хьюз (Хэмилтон, Братт), 23:57, бол.

0:2 – Хэмилтон, 26:06

1:2 – Дадонов (Монахэн, Савар), 29:55

1:3 – Хьюз (Мерсер), 35:29

1:4 – Братт (Хьюз, Мерсер). 52:19

1:5 – Марино, 59:56, пустые ворота.

Вратарь: Аллен - Ванечек

источник: «Советский спорт»
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