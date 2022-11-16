«Миннесота» проиграла «Нэшвиллу», несмотря на голевую передачу Капризова

«Нэшвилл» победил «Миннесоту» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Нэшвилле завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.
После двух пропущенных шайб гостям удалось сократить отставание. Отличился Годро, забросивший шайбу с передачи Кирилла Капризова, но сравнять счет «Миннесоте» не удалось.
«Миннесота» с 16 очками находится на 9-м месте Западной конференции, «Нэшвилл» с 15-ю очками идет 11-м там же.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» - «Миннесота» - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
1:0 – Нидеррайтер (Джохансен, Дюшен), 11:20
2:0 – Дюшен (Джохансен, Йоси), 12:04 (бол.)
2:1 – Годро (Зуккаерлло, Капризов), 40:32
Вратари: Сарос - Флери
источник: «Советский спорт»