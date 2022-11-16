Скончался двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк

Двукратный чемпион мира (1971,1973), нападающий «Спартака» Александр Мартынюк умер в среду в возрасте 77 лет, сообщает Telegram-канал хоккейного клуба «Спартак».

Мартынюк являлся участником суперсерии СССР-Канада 1972 года, трижды становился чемпионом СССР в составе «Спартака» (1967, 1969, 1976). Он провел в чемпионатах СССР 410 матчей, на его счету 212 шайб, 197 из которых были заброшены за красно-белых.

Ему принадлежит рекорд результативности отечественного хоккея. В 1973 году в матче чемпионата мира против сборной ФРГ он забросил восемь шайб. Матч закончился победой советской сборной со счетом 18:2.

«До последних лет жизни, даже после 70 лет, Александр Акимович не расставался с любимой игрой – выходя на лед в матчах за ветеранов «Спартака» и «Легенд хоккея СССР», - говорится в сообщении.