Результативная передача Малкина не помогла «Питтсбургу» выиграть у «Торонто»

«Питтсбург Пингвинз» проиграл в домашней встрече «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, которые победили второй раз подряд.

Российский нападающий «Питсбург» Евгений Малкин отметился голевой передачей, но это не спасло его команду от второго подряд поражения.

«Пингвины» завоевали 15 очков и находятся на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, у «Торонто» 21 очко. «Мэйпл Лифс» расположились на пятом месте на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» - «Торонто» - 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Голы:

0:1 - Таварес (Бенн, Керфут), 12:04

0:2 – Марнер (Райлли, Таварес), 15:04

0:3 – Бантинг (Мэттьюс, Нюландер), 20:11

1:3 – Ракель (Зукер, Малкин), 20:54

2:3 – Кросби, 22:38

2:4 – Бантинг (Хольмберг, Мэттьюс), 39:10

2:5 – Нюландер (Бантинг, Райлли), 57:37 (пустые ворота)

Вратари: Десмит - Мюррей