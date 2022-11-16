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Защитник «Коламбуса» Гавриков: Подумал, получу пас, буду бросать по воротам

Шайба, заброшенная российским хоккеистом в овертайме принесла победу «Коламбусу».
16 ноября 2022 11:42
автор: Александр Евграфов

Шайба российского защитника Владислава Гаврикова принесла победу «Коламбусу Блю Джекетс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Гавриков также отметился результативной передачей. После его паса счет в матче был открыт.

Основное время матча закончилось вничью 4:4. Победная шайба была заброшена в овертайме. В ней Гаврикову ассистировал другой российский игрок – Егор Чинахов.

«Это был выход три на одного, и я был готов. Я не знал, что именно Чинахов будет делать, но у меня был только один вариант. Подумал, что если получу шайбу, то буду бросать по воротам», - цитирует Гаврикова сайт НХЛ.

Для Гаврикова эта шайба стала второй в этом сезоне. Первую он также забросил в овертайме, принеся победу над «Ванкувер Кэнакс».

«Коламбус», набрав 11 очков, замыкает турнирную таблицу в Восточной конференции, «Филадельфия» с 17 очками, идет 10-й там же.

источник: «Советский спорт»
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Защитник «Коламбуса» Гавриков: Подумал, получу пас, буду бросать по воротам
Шайба, заброшенная российским хоккеистом в овертайме принесла победу «Коламбусу».
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