Защитник «Коламбуса» Гавриков: Подумал, получу пас, буду бросать по воротам

Шайба российского защитника Владислава Гаврикова принесла победу «Коламбусу Блю Джекетс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Гавриков также отметился результативной передачей. После его паса счет в матче был открыт.

Основное время матча закончилось вничью 4:4. Победная шайба была заброшена в овертайме. В ней Гаврикову ассистировал другой российский игрок – Егор Чинахов.

«Это был выход три на одного, и я был готов. Я не знал, что именно Чинахов будет делать, но у меня был только один вариант. Подумал, что если получу шайбу, то буду бросать по воротам», - цитирует Гаврикова сайт НХЛ.

Для Гаврикова эта шайба стала второй в этом сезоне. Первую он также забросил в овертайме, принеся победу над «Ванкувер Кэнакс».

«Коламбус», набрав 11 очков, замыкает турнирную таблицу в Восточной конференции, «Филадельфия» с 17 очками, идет 10-й там же.