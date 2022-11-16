«Трактор» в серии буллитов взял реванш у «Амура» за поражение два дня назад

Челябинский «Трактор» на выезде победил хабаровский «Амур» в серии буллитов, прервав свою серию «сухих» поражений. До этого «Трактор» проиграл две игры во Владивостоке «Адмиралу» со счетом 0:3, 0:1, а затем два дня назад и первую игру «Амуру» - 0:2

Вторая за два дня встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Петр Хохряков (27-я минута) и Адам Альквист (28) сделали двойной голевой задел к середине второго периода. Хозяева льда отыгрались в том же втором периоде стараниями Сергея Лапина (35) и Владислава Барулина (40).

В овертайме победителя также не было выявлено, а в серии буллитов точнее оказались гости. Голкипер челябинцев Сергей Мыльников отразил 34 из 36 бросков, а также трижды переигрывал соперника в серии буллитов.

«Трактор» набрал 29 очков и переместился на седьмое место турнирной таблицы Восточной конференции, у «Амура» 27 очков, он на 10-м месте.

В следующей игре 19 ноября «Трактор» примет дома «Металлург», а «Амур» сыграет в Астане с «Барысом».

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«Амур» (Хабаровск) – «Трактор» (Челябинск) – 2:3Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Хохряков (Капустин), 26:40

0:2 – Альмквист (Тертышный, Калинин), 27:06

1:2 – Лапин (Педан, Дрозг), 34:21

2:2 – Барулин (Дрозг, Дубакин), 39:18

2:3 – Тертышный (буллит)

Вратари: Аликин - Мыльников