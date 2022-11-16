Епанчинцев - о поражении от «Трактора»: Хороший хоккей. Проигрывали 0:2, но нашли в себе силы

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев дал комментарий после пораженпия в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:3 Б).

«Хороший хоккей. Проигрывали 0:2, нашли в себе силы и отыгрались. Хороший третий период. Были шансы, но, к сожалению, не реализовали. Думаю, хоккей зрителям понравился», - приводит слова специалиста пресс-служба челябинского клуба.

«Трактор» набрал 29 очков и переместился на седьмое место турнирной таблицы Восточной конференции, у «Амура» 27 очков, он на 10-м месте.

В следующей игре 19 ноября «Трактор» примет дома «Металлург», а «Амур» сыграет в Астане с «Барысом».