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Молодежная сборная России нанесла поражение сверстникам из Белоруссии и выиграла Кубке Будущего

Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
16 ноября 2022 17:17
автор: Александр Поволоцкий

Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над сверстниками из Белоруссии на Кубке Будущего.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Владимира Филатова.

У российской команды отличились Иван Меховов (23-я минута), Владимир Салунов (34-я) и Герман Точилкин (43-я).

Сборная РФ набрала девять очков после трех матчей и заняла первое место. Белорусская команда занимает третье место, имея в активе два очка.

В заключительном матче турнира встретятся юниорская Сборная России (2 очка) и команда КазахстанаU20 (0). Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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Молодежная сборная России нанесла поражение сверстникам из Белоруссии и выиграла Кубке Будущего
Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
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