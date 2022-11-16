Молодежная сборная России нанесла поражение сверстникам из Белоруссии и выиграла Кубке Будущего

Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над сверстниками из Белоруссии на Кубке Будущего.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Владимира Филатова.
У российской команды отличились Иван Меховов (23-я минута), Владимир Салунов (34-я) и Герман Точилкин (43-я).
Сборная РФ набрала девять очков после трех матчей и заняла первое место. Белорусская команда занимает третье место, имея в активе два очка.
В заключительном матче турнира встретятся юниорская Сборная России (2 очка) и команда КазахстанаU20 (0). Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»