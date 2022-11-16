Гатиятулин - после победы над «Амуром»: Важные два очка, рады победе

Не более девяти удалений, минимум два хет-трика и до семи автоголов! Специальные ставки на общую статистику ЧМ-2022

«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на суммарные статистические итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу.