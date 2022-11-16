Гатиятулин - после победы над «Амуром»: Важные два очка, рады победе

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2 Б).
«В серии буллитов выиграли. Важные два очка, рады победе. Готовимся к следующему матчу», - приводит слова специалиста пресс-служба челябинского клуба.
«Трактор» набрал 29 очков и переместился на седьмое место турнирной таблицы Восточной конференции, у «Амура» 27 очков, он на 10-м месте.
В следующей игре 19 ноября «Трактор» примет дома «Металлург», а «Амур» сыграет в Астане с «Барысом».
источник: ХК «Трактор»