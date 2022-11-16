Ялонен назвал сборные, которые не хотят играть с Россией на Кубке мира

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен отреагировал на возможное участие России на Кубке мира.

Ранее стало известно, что НХЛ перенесла на 2025 год турнир, который должен был пройти в 2024-м. Одной из причин СМИ называют негативную реакцию нескольких стран на возможное участие россиян в КМ

«Никто не хочет, чтобы Россия присоединялась к турниру, но НХЛ хочет. Мне не хочется говорить это сейчас, но все это знают. Может случиться так, что Кубок мира будет отложен еще на какое-то время. Как я понимаю, Финляндия, Швеция, Чехия и Швейцария не хочет играть с Россией», — цитируют Ялонена зарубежные СМИ.

Напомним, что последний Кубок мира прошел в 2016 году. Трофей завоевала сборная Канады.