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Дубль Старченко принесл «Спартаку» домашнюю победу над «Северсталью»

Обе команды занимают места на границе плей-офф.
16 ноября 2022 21:45
автор: Александр Поволоцкий

«Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Северсталь».

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых.

В составе сталеваров шайбы забросили Николай Тимашов (12-я минута) и Максим Казаков (24-я).

У хозяев забили Шейн Принс (39-я), Роман Старченко (48-я и 58-я) и Филип Вароне (53-я).

Таким образом, «Спартак» набрал 33 очка и идет шестым на Западе, а «Северсталь» занимает девятое место (31 очка).

18 ноября красно-белые примут ЦСКА. «Северсталь» в этот же день сыграет в Нижнем Новгороде против «Торпедо».

источник: «Советский спорт»
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