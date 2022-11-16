Дубль Старченко принесл «Спартаку» домашнюю победу над «Северсталью»

«Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Северсталь».
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых.
В составе сталеваров шайбы забросили Николай Тимашов (12-я минута) и Максим Казаков (24-я).
У хозяев забили Шейн Принс (39-я), Роман Старченко (48-я и 58-я) и Филип Вароне (53-я).
Таким образом, «Спартак» набрал 33 очка и идет шестым на Западе, а «Северсталь» занимает девятое место (31 очка).
18 ноября красно-белые примут ЦСКА. «Северсталь» в этот же день сыграет в Нижнем Новгороде против «Торпедо».
источник: «Советский спорт»