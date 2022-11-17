«Баффало» Любушкина проиграл «Оттаве»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на своем льду обыграла «Баффало Сейбрз».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу канадцев, в составе которых отличились Остин Уотсон, Брэден Ткачук, реализовавший большинство, Алекс Дебринкэт и Тим Штюцле.
Гости ответили шайбой Тэйджа Томпсона, также воспользовавшегося численным преимуществом.
«Сенаторы» с 13 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
У «клинков» 14-я позиция и на одно очко больше.
источник: «Советский спорт»