Гол плюс передача Барбашева принесли «Сент-Луису» победу над «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Калле Росен, Джордан Кайру, Райан О'Райли в меньшинстве, Тайлер Питлик и Иван Барбашев. На счету россиянина также одна голевая передача. Еще одним ассистентским баллом отметился его соотечественник Никита Александров.

Хозяева ответили дублем Андреаса Атанасью, который одну из своих шайб забросил, реализовав численное преимущество.

«Блюзмены» набрали 14 очков и занимают 13-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

«Чикаго» с 15 очками расположился на 11-м месте.