Хет-трик Мура принес «Лос-Анджелесу» победу над «Эдмонтоном»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Тревор Мур. Три голевые передачи на счету Виктора Арвидссона.
Хозяева ответили шайбой Зака Хаймена.
Российский форвард «нефтяников» Клим Костин не отметился результативными действиями.
«Короли» набрали 23 очка и продолжают преследовать лидирующий на Западе «Вегас Голден Найтс», отставая на три очка.
«Эдмонтон» с 18 очками расположился на шестой строчке.
источник: «Советский спорт»