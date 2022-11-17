Хет-трик Мура принес «Лос-Анджелесу» победу над «Эдмонтоном»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Тревор Мур. Три голевые передачи на счету Виктора Арвидссона.

Хозяева ответили шайбой Зака Хаймена.

Российский форвард «нефтяников» Клим Костин не отметился результативными действиями.

«Короли» набрали 23 очка и продолжают преследовать лидирующий на Западе «Вегас Голден Найтс», отставая на три очка.

«Эдмонтон» с 18 очками расположился на шестой строчке.