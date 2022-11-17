Разин опроверг информацию о своем двухминутном удалении

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал момент в матче против московского «Спартака», в котором просил арбитров проверить правильность заброшенной москвичами шайбы.

«Объясняю… Запрос главным тренером делается в том случае, если видео-тренер дает на это «добро». После игры мне показали, что с той камеры кажется, что игрок «Спартака» сначала касается нашего вратаря, а потом проталкивает шайбу. У судей есть камера сверху, и на ней, я предполагаю, видна другая «картина».

А с чего вы взяли, что удалили меня? Кричала вся наша команда. Я виноват, что ребят не успокоил, но удалили не меня», - написал специалист в своем телеграм-канале.

Напомним, встреча завершилась волевой победой красно-белых со счетом 4:2. При Игоре Гришине, сменившем Бориса Миронова на посту наставника, столичная команда пока не проигрывает.

По ходу матча череповчане вели 2:0, но не смогли удержать преимущества.