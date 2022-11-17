Форвард Беляев вернулся из «Адмирала» в «Локомотив»

Владивостокский «Адмирал» и ярославский «Локомотив» расторгли арендное соглашение нападающего Михаила Беляева.
«Хоккейные клубы «Адмирал» и «Локомотив» расторгли договор аренды нападающего Михаила Беляева. Хоккеист возвращается в систему ярославской команды», - сообщила пресс-служба дальневосточников в своем телеграм-канале.
Напомним, в текущем сезоне Беляев принял участие лишь в шести поединках, не отметившись результативными действиями.
После 31 матча «Адмирал» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Локомотив» с 41 очком замыкает тройку лидеров Запада.
источник: ХК «Адмирал»