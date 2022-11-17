«Авангард» обыграл «Сочи», одержав восьмую победу подряд в КХЛ

«Авангард» на своей площадке принимал «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу «ястребов».

В составе хозяев отличились Дамир Шарипзянов (дважды), Алекс Бродхерст, Рид Буше и Федор Малыхин.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Даниила Авершина, Артема Николаева, Сергея Попова и Никиты Зоркина.

Таким образом, «Авангард» одержал восьмую победу кряду и с 37 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Сочи» находится на 11-й строчке Запада, имея в своем активе 16 очков.

В следующем матче «Авангард» сыграет в Омске с «Ак Барсом», а «Сочи» отправится на выезд к «Автомобилисту». Оба противостояния состоятся 19 ноября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» – «Сочи» – 5:4 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Авершин (Алтыбармакян, Зоркин), 4:09

1:1 – Шарипзянов (Шевченко, Дедунов), 16:50

1:2 – Николаев (Гормли), 17:32

1:3 – Попов (Стальнов), 19:28

2:3 – Бродхерст (Ткачев, Телегин), 19:59

3:3 – Буше (Ткачев), 23:15

4:3 – Малыхин (Беляков, Дергачев), 42:01

4:4 – Зоркин (), 59:48

5:4 – Шарипзянов (Грицюк), 62:56.