«Автомобилист» обыграл «Металлург» в овертайме

«Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата победил «Металлург» со счетом 4:3ОТ
В основное время за «Металлург» забивали Филипп Майе (16-я минута), Андрей Чибисов в большинстве (35) и Павел Акользин (49). У «Автомобилиста» шайбу в ворота соперника отправили Стефан Да Коста (16), Кертис Волк, реализовавший численное преимущество (26), и Степан Хрипунов (57).
Победитель игры определился в овертайме, где решающий бросок произвел хоккеист уральского клуба Волк (62).
Таким образом, лидирующая в Восточной конференции команда из Екатеринбурга до двух очков увеличила свой отрыв от идущей там же второй «магнитки».
«Металлург» 19 ноября сыграет в гостях против «Трактора», «Автомобилист» в этот день примет «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Металлург» (Магнитогорск) - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
0:1 – Майе (Лайпсик, Керран), 15:06
1:1 – Да Коста (Хрипунов), 15:56
2:1 – Волк (Мэйсек, Эберт), 25:53 (Бол.)
2:2 – Чибисов (Дронов, Майе), 34:55 (Бол.)
2:3 – Акользин (Коробкин, Маклюков), 48:40
3:3 - Хрипунов (Да Коста), 55:59
4:3 - Волк (Да Коста), 61:25