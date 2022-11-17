Шарипзянов - о победе над «Сочи»: Не знаю, почему получился такой трудный матч

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов дал комментарий после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3 ОТ).

«Не знаю, почему получился такой трудный матч. Необъяснимо, но факт, что с такими командами тяжело играть, на них ничего не давит, и они показывают довольно хороший хоккей», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

«Авангард» одержал восьмую победу кряду и с 37 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Сочи» находится на 11-й строчке Запада, имея в своем активе 16 очков.

В следующем матче «Авангард» сыграет в Омске с «Ак Барсом», а «Сочи» отправится на выезд к «Автомобилисту». Оба противостояния состоятся 19 ноября.