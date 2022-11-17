«Сибирь» в овертайме обыграла минское «Динамо» в матче КХЛ

Минское «Динамо» на своей площадке принимало «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу новосибирского клуба.
В составе хозяев отличился Владимир Алистров.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Вячеслава Основина и Тэйлора Бека.
Таким образом, «Динамо» с 33 очками находится на восьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Сибирь» располагается на пятой строчке Востока, имея в своем активе 39 очков.
В следующем матче «Динамо» в Минске сыграет с «Адмиралом», а «Сибирь» отправится на выезд к «Салавату Юлаеву». Оба противостояния состоятся 19 ноября.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) – «Сибирь» – 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
1:0 – Алистров (Меркли, Пакетт), 3:48
1:1 – Основин (Коротков), 38:43
1:2 – Бек (Основин), 63:32.