«Сибирь» в овертайме обыграла минское «Динамо» в матче КХЛ

Минское «Динамо» на своей площадке принимало «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу новосибирского клуба.

В составе хозяев отличился Владимир Алистров.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Вячеслава Основина и Тэйлора Бека.

Таким образом, «Динамо» с 33 очками находится на восьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Сибирь» располагается на пятой строчке Востока, имея в своем активе 39 очков.

В следующем матче «Динамо» в Минске сыграет с «Адмиралом», а «Сибирь» отправится на выезд к «Салавату Юлаеву». Оба противостояния состоятся 19 ноября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Сибирь» – 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Алистров (Меркли, Пакетт), 3:48

1:1 – Основин (Коротков), 38:43

1:2 – Бек (Основин), 63:32.