«Локомотив» потерпел четвертое поражение кряду в КХЛ, уступив по буллитам «Куньлуню»

«Локомотив» на своей площадке принимал «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2, а по буллитам точнее оказался китайский клуб - 2:1.

В основное время в составе хозяев отличились Максим Шалунов и Рушан Рафиков. Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Алекса Рича и Тайлера Вонга.

Таким образом, «Локомотив» потерпел четвертое поражение кряду и с 42 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Куньлунь» находится на 10-й строчке, имея в своем активе 27 очков.

В следующем матче «Локомотив» отправится на выезд к «Спартаку» (20 ноября), а «Куньлунь» сыграет в Москве против «Динамо» (19 ноября).

КХЛ

Регулярный чемпионата

«Локомотив» – «Куньлунь» – 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Рич (), 15:28

1:1 – Шалунов (Сергеев, Каюмов), 22:24

1:2 – Вонг (Лесли, Родуолд), 38:14

2:2 – Рафиков (), 50:57.