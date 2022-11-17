«Адмирал» одолел московское «Динамо» в выездном матче КХЛ

Хоккеисты «Адмирала» одержали гостевую победу над московским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе гостевой команды шайбы записали на свой счет Александр Шевченко (35-я минута) и Евгений Лисовец (38). Хозяева ответили голом Егора Зайцева (53).

Таким образом, команда Леонида Тамбиева набирает 40 очков и поднимается на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Алексея Кудашова остаются на пятой строчке на Западе с 37 очками.

Добавим, что 19 ноября «Адмирал» сыграет в гостях с минским «Динамо». В тот же день «Динамо» из Москвы примет на своей арене «Куньлунь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Адмирал» (Владивосток) – 0:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

0:1 – Шевченко (Горшков, Шулак), 34:39 (бол.)

0:2 – Лисовец (Ибатуллин, Чебыкин), 37:40

1:2 – Зайцев, 52:43

Вратари: Коновалов-Серебряков.