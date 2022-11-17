«Ак Барс» одержал победу над СКА в Казани 

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на своей площадке одолел СКА (5:2).

Отметим, что за клуб из Казани хет-триком отметился Александр Радулов (38-я минута, 39 и 56), по голу забили Кирилл Петров (16), Илья Сафонов (53) . Гости ответили шайбами Никиты Гусева (33) и Игоря Ожиганова (45).

Таким образом, подопечные Валерия Белова заработали 31 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Романа Ротенберга остается лидером на Западе, имея в своем активе 54 очка.

Добавим, что 19 ноября «Ак Барс» отправится в гости к «Авангарду». СКА встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. (19 ноября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – СКА (Санкт-Петербург) – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы:

1:0 – Петров (Сафонов), 15:08

1:1 – Гусев (Камалов, Воробьев), 32:32

2:1 – Радулов (Бурмистров), 37:00

3:1 – Радулов (Воронков, Юдин), 38:49

3:2 – Ожиганов (Воробьев, Гусев) 44:58

4:2 – Сафонов (Янчевский), 52:36

5:2 – Радулов (Сафонов, Воронков), 55:28

Вратари: Билялов – Николаев.