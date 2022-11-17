Заварухин прокомментировал победу над «Металлургом» в матче КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин дал комментарий после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (5:4 ОТ).

«Когда мы проиграли в Магнитогорске, все броски были открытыми. Сегодня ребят просили закрыть вратаря и работать под воротами», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Лидирующая в Восточной конференции команда из Екатеринбурга до двух очков увеличила свой отрыв от идущей там же второй «магнитки».

«Металлург» 19 ноября сыграет в гостях против «Трактора», «Автомобилист» в этот день примет «Сочи».