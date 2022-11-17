«Не надо было столько удалений хватать». Воробьев - после поражения от «Автомобилиста»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев дал комментарий после поражения своей команды от «Автомобилиста» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Столько удалений, в этом и была разница. Не надо было столько удалений хватать», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

После этой встречи лидирующая в Восточной конференции команда из Екатеринбурга до двух очков увеличила свой отрыв от идущей там же второй «магнитки».

«Металлург» 19 ноября сыграет в гостях против «Трактора», «Автомобилист» в этот день примет «Сочи».