Мартемьянов - о победе над «Динамо»: Тяжелый матч, знали, что Минск дома хорошо играет

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов дал комментарий после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1 ОТ).

«Тяжелый матч, знали, что Минск дома хорошо играет. Хорошая команда, техничная, с поставленной игрой. В первом периоде более-менее играли, а вот во втором «Динамо» однозначно доминировало», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

«Динамо» с 33 очками находится на восьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Сибирь» располагается на пятой строчке Востока, имея в своем активе 39 очков.

В следующем матче «Динамо» в Минске сыграет с «Адмиралом», а «Сибирь» отправится на выезд к «Салавату Юлаеву». Оба противостояния состоятся 19 ноября.