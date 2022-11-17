Крэйг Вудкрофт: Создавали моменты, контролировали ход игры, но не повезло

Главный тренер «Динамо» из Минска Крэйг Вудкрофт дал комментарий после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2 ОТ).

«Думаю, что команда хорошо сыграла. Главное, что не получилось - реализация. Создавали моменты, контролировали ход игры, но не повезло», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

После этой встречи «Динамо» с 33 очками находится на восьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Сибирь» располагается на пятой строчке Востока, имея в своем активе 39 очков.

В следующем матче «Динамо» в Минске сыграет с «Адмиралом», а «Сибирь» отправится на выезд к «Салавату Юлаеву». Оба противостояния состоятся 19 ноября.