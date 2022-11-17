Радулов - о хет-трике в матче со СКА: Не обошлось без хорошей работы партнеров

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов дал комментарий после победы своей команды над СКА (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В этой встрече форвард оформил хет-трик.

«Не обошлось без хорошей работы партнеров. Без разницы, кто забивает, нам нужно выигрывать, набирать очки и подниматься в таблице», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

После этой игры подопечные Валерия Белова заработали 31 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Романа Ротенберга остается лидером на Западе, имея в своем активе 54 очка.

Добавим, что 19 ноября «Ак Барс» отправится в гости к «Авангарду». СКА встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. (19 ноября).