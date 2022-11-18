Айрленд прокомментировал победу «Куньлуня» над «Локомотивом» в матче КХЛ

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд поделился мнением о выездной победе своей команды над «Локомотивом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе клуба из Пекина шайбы забросили Алекс Рич и Тайлер Вонг. Победным буллитом отметился Джош Николлс.

«Мы заслужили эту победу, боролись до последней секунды. Мы исправили те ошибки, которые допускали в игре с «Торпедо». Мы добились этого результата, так как все выложились на полную, особенно наша вратарская линия», – приводит слова канадского тренера пресс-служба КХЛ.

Добавим, что подопечные Айрленда занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков.

19 ноября «Куньлунь» отправится в гости к московскому «Динамо».