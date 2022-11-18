Дубль Кучерова и две передачи Сергачева помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Калгари»

«Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Лайтнинг».

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров. Также по одному разу отличились Стивен Стэмкос и Филлип Майерс. Защитник сделал две результативные передачи, а вратарь Андрей Василевский отразил 39 бросков из 40.

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Элиаса Линдхольма.

В следующем матче «Тампа» отправится на выезд к «Нэшвиллу», а «Калгари» сыграет в гостях у «Флориды». Оба противостояния состоятся 20 ноября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Калгари» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы:

1:0 – Стэмкос (Сергачев), 8:03

2:0 – Кучеров (Сергачев, Стэмкос), 38:16

2:1 – Линдхольм (Тоффоли, Юбердо), 44:53

3:1 – Майерс (), 45:03

4:1 – Кучеров (Коул, Хэйгл), 59:46

Вратари: Ан. Василевский 39/40 – Маркстрем 20/23.