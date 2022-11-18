«Флорида» уступила «Далласу», Бобровский провел на льду один период и пропустил четыре шайбы

«Даллас» на выезде оказался сильнее «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «Старз».

В составе гостей отличились Роопе Хинтц (дважды), Нильс Лундквист, Джейми Бенн, Талйер Сегин и Тай Делландреа.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Картера Верхэге, Ээту Луостаринена, Сэма Райнхарта и Мэттью Ткачака.

Отметим, что российский вратарь «Пантерз» провел на площадке лишь один период и пропустил четыре гола.

В следующем матче «Даллас» примет дома «Айлендерс», а «Флорида» сыграет на домашнем стадионе с «Калгари». Оба противостояния состоятся 20 ноября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Даллас» – 4:6 (0:4, 3:1, 1:1)

Голы:

0:1 – Хинтц (Линделль, Сегин), 4:58

0:2 – Лундквист (Гленденинг, Факса), 15:16

0:3 – Бенн (Джонстон, Делландреа), 15:53

0:4 – Сегин (Марчмент), 19:51

1:4 – Верхэге (Беннетт, Форслинг), 27:29

1:5 – Хинтц (Робертсон), 30:56

2:5 – Луостаринен (Ткачак, Беннетт), 32:12

3:5 – Райнхарт (Монтур, Экблад), 38:27

4:5 – Ткачак (Верхэге, Беннетт), 53:57

4:6 – Делландреа (Гленденинг, Бенн), 59:42

Вратари: Найт 16/17, Бобровский 7/11 – Уэджвуд 21/23, Эттинджер 19/21.