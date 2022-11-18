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Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» - «Калгари», Сергачев - второй

Россияне ярко проявили себя в матче НХЛ.
18 ноября 2022 06:40

«Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Лайтнинг».

Первой звездой матча был признан российский вратарь «молний» Андрей Василевский, отразивший 39 бросков из 40.

Его соотечественник и одноклубник Михаил Сергачев стал второй звездой, отличившись двумя результативными передачами.

Тройку лучших игроков матча замкнул хоккеист хозяев Стивен Стэмкос, в активе которого заброшенная шайба и ассист.

Добавим, что в следующем матче «Тампа» отправится на выезд к «Нэшвиллу», а «Калгари» сыграет в гостях у «Флориды». Оба противостояния состоятся 20 ноября.

источник: «Советский спорт»
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