Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» - «Калгари», Сергачев - второй

«Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Лайтнинг».
Первой звездой матча был признан российский вратарь «молний» Андрей Василевский, отразивший 39 бросков из 40.
Его соотечественник и одноклубник Михаил Сергачев стал второй звездой, отличившись двумя результативными передачами.
Тройку лучших игроков матча замкнул хоккеист хозяев Стивен Стэмкос, в активе которого заброшенная шайба и ассист.
Добавим, что в следующем матче «Тампа» отправится на выезд к «Нэшвиллу», а «Калгари» сыграет в гостях у «Флориды». Оба противостояния состоятся 20 ноября.
источник: «Советский спорт»