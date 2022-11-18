Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту», Капризов сделал ассист

«Питтсбург» на выезде оказался сильнее «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «Пингвинз».

В составе победителей дубль оформил Сидни Кросби. Также по одному разу отличились Райан Пелинг, Крис Летанг, Джейк Генцел и Брок Макгинн. Российский нападающий Евгений Малкин отдал результативную передачу.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Брэндона Дьюхэйма, Мэтта Дамба и Йоэля Эрикссона Эка (дважды). Форвард Кирилл Капризов сделал ассист.

В следующем матче «Питтсбург» отправится в гости к «Виннипегу», а «Миннесота» примет дома «Каролину». Оба противостояния состоятся 20 ноября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» – «Питтсбург» – 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)

Голы:

0:1 – Кросби (Ракелль, Генцел), 8:15

0:2 – Пелинг (Арчибальд, Блюгерс), 17:03

1:2 – Дьюхэйм (Фолиньо), 24:31

2:2 – Эрикссон Эк (), 24:43

2:3 – Летанг (Малкин, Кросби), 38:20

2:4 – Кросби (Джерри, Генцел), 45:50

3:4 – Эрикссон Эк (Брудин, Годро), 51:23

3:5 – Макгинн (Картер, Хейнен), 54:33

3:6 – Генцел (Петтерссон, Кросби), 56:31

4:6 – Дамба (Зукарелло-Асен, Капризов), 59:52

Вратари: Густавссон 26/31 – Джерри 19/23.