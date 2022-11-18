Шайба и две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Сент-Луисом»

«Сент-Луис» на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в основное и дополнительное время завершилась со счетом 4:4, а по буллитам точнее оказались «Блюзмены».

В составе победителей отличились Брэйден Шенн, Павел Бучневич, Тори Крюг и Райан О’Райлли. Российский форвард Владимир Тарасенко отдал две результативные передачи.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Александра Овечкина (также в активе ассист), Джона Карлсона (дважды) и Коннора Шири. Нападающий Евгений Кузнецов сделал голевую передачу.

В следующем матче «Сент-Луис» примет дома «Анахайм», а «Вашингтон» сыграет на своем стадионе «Колорадо». Оба противостояния состоятся 20 ноября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» – «Вашингтон» – 5:4 (3:0, 1:2, 0:2, 0:0, по буллитам – 2:1)

Голы:

1:0 – Шенн (Барбашев, Кайру), 4:56

2:0 – Бучневич (Ледди, Тарасенко), 7:10

3:0 – Крюг (Тарасенко, Томас), 11:49

3:1 – Овечкин (Строум), 35:12

3:2 – Карлсон (Дженсен, Дауд), 37:46

4:2 – О′Райлли (Фолк, Ливо), 38:02

4:3 – Карлсон (Овечкин, Строум), 55:45

4:4 – Шири (Овечкин, Кузнецов), 56:57

Вратари: Грайсс 47/51 – Линдгрен 20/24.