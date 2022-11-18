Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов за всю историю НХЛ

«Сент-Луис» на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в основное и дополнительное время завершилась со счетом 4:4, а по буллитам точнее оказались «Блюзмены».

В этой игре нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу. Таким образом, отставание россиянина в списке лучших снайперов НХЛ от Горди Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 12 шайб.

Напомним, рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).