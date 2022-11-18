«Айлендерс» уступили «Нэшвиллу», Сорокин отразил 26 бросков, а Романов отдал голевую передачу

«Нэшвилл» на своей площадке оказался сильнее «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Предаторз».
В составе победителей дубль оформил Юусо Пярссинен. Также по одному разу отличились Филип Форсберг, Колтон Сиссонс и Нино Нидеррайтер.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Адам Пелек, Кэл Клаттербак, Кайл Палмиери и Жан-Габриэль Пажо. Российский вратарь Илья Сорокин отразил 26 бросков из 31, а защитник Александр Романов отдал результативную передачу.
В следующем матче «Нэшвилл» примет дома «Тампу-Бэй», а «Айлендерс» отправятся на выезд к «Далласу». Оба противостояния состоятся 20 ноября.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» – «Айлендерс» – 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)
Голы:
1:0 – Форсберг (Пярссинен, Йоси), 1:03
1:1 – Пелек (Пулок), 2:43
2:1 – Сиссонс (Йоси, Смит), 8:43
3:1 – Нидеррайтер (Йоси, Макдона), 9:41
4:1 – Пярссинен (Фаббро, Форсберг), 25:01
4:2 – Клаттербак (Пелек, Мартин), 35:41
4:3 – Палмиери (Романов, Пажо), 44:32
5:3 – Пярссинен (Йоси, Гранлунд), 59:52
5:4 – Пажо (Барзэл, Ли), 55:39
Вратари: Сарос 29/33 – Сорокин 26/31.