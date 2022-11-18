«Айлендерс» уступили «Нэшвиллу», Сорокин отразил 26 бросков, а Романов отдал голевую передачу

«Нэшвилл» на своей площадке оказался сильнее «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Предаторз».

В составе победителей дубль оформил Юусо Пярссинен. Также по одному разу отличились Филип Форсберг, Колтон Сиссонс и Нино Нидеррайтер.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Адам Пелек, Кэл Клаттербак, Кайл Палмиери и Жан-Габриэль Пажо. Российский вратарь Илья Сорокин отразил 26 бросков из 31, а защитник Александр Романов отдал результативную передачу.

В следующем матче «Нэшвилл» примет дома «Тампу-Бэй», а «Айлендерс» отправятся на выезд к «Далласу». Оба противостояния состоятся 20 ноября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» – «Айлендерс» – 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Голы:

1:0 – Форсберг (Пярссинен, Йоси), 1:03

1:1 – Пелек (Пулок), 2:43

2:1 – Сиссонс (Йоси, Смит), 8:43

3:1 – Нидеррайтер (Йоси, Макдона), 9:41

4:1 – Пярссинен (Фаббро, Форсберг), 25:01

4:2 – Клаттербак (Пелек, Мартин), 35:41

4:3 – Палмиери (Романов, Пажо), 44:32

5:3 – Пярссинен (Йоси, Гранлунд), 59:52

5:4 – Пажо (Барзэл, Ли), 55:39

Вратари: Сарос 29/33 – Сорокин 26/31.