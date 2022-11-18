Передача Чинахова помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль»

«Коламбус» на своей площадке оказался сильнее «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «Блю Джекетс».
В составе победителей отличились Коул Силлинджер, Густав Нюквист, Бун Дженнер, Шон Курали (дважды) и Мэтью Оливер. Российский нападающий Егор Чинахов отдал результативную передачу.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Джордана Харриса, Джоша Андерсона, Брендана Галлахера и Ника Сузуки.
В следующем матче примет дома «Детройт», а «Монреаль» сыграет в Канаде с «Филадельфией». Оба противостояния состоятся 20 ноября.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» – «Монреаль» – 6:4 (2:0, 0:2, 4:2)
Голы:
1:0 – Силлинджер (Кристиансен, Гадбрэнсон), 7:28
2:0 – Нюквист (Чинахов, Бэйрьютер), 16:19
2:1 – Харрис (Слафковски, Сузуки), 33:35
2:2 – Андерсон (Дворак, Галлахер), 39:57
3:2 – Дженнер (Годро, Джонсон), 46:36
3:3 – Галлахер (Хоффман, Дворак), 59:27
4:3 – Курали (Робинсон), 50:09
5:3 – Оливер (Курали), 51:09
5:4 – Сузуки (Ковачевич, Дак), 51:17
6:4 – Курали (Дженнер, Гадбрэнсон), 57:47
Вратари: Корписало 38/42 – Монтембо 23/28.