Передача Чинахова помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль»

Месси все-таки станет чемпионом мира? Суперкомпьютер и FIFA 23 в этом не сомневаются

«Плеймейкер» ранее составил подробный прогноз на итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу - и отдал предпочтение сборной Аргентины, которая в финале должна победить Францию. Как ни странно, того же чемпиона мира называют еще два источника: суперкомпьютер и создатели культового симулятора FIFA.