Бучневич признан первой звездой матча «Сент-Луис» - «Вашингтон»

«Сент-Луис» на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в основное и дополнительное время завершилась со счетом 4:4, а по буллитам точнее оказались «Блюзмены».

Первой звездой игры был признан российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, который в основное время забросил шайбу, а в серии буллитом реализовал решающий бросок.

Добавим, что в следующем матче «Сент-Луис» примет дома «Анахайм», а «Вашингтон» сыграет на своем стадионе «Колорадо». Оба противостояния состоятся 20 ноября.