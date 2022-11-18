Овечкин рассказал, при каких условиях «Вашингтон» может добиться положительного результата

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал небольшой комментарий после встречи регулярного чемпионата НХЛ, в которой его команда проиграла «Сент-Луис Блюз».

«Если «Вашингтон» будет играть так, как мы играли в последних двух периодах с «Сент-Луисом», то сразу добьемся положительного результата», - приводит слова хоккеиста американская пресса.

Встреча в основное и дополнительное время завершилась со счетом 4:4, а по буллитам точнее оказались «блюзмены».

В составе победителей отличились Брэйден Шенн, Павел Бучневич, Тори Крюг и Райан О’Райлли. Российский форвард Владимир Тарасенко отдал две результативные передачи.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Александра Овечкина (также в активе ассист), Джона Карлсона (дважды) и Коннора Шири. Нападающий Евгений Кузнецов сделал голевую передачу.

В следующем матче «Вашингтон» 20 ноября сыграет на своем стадионе «Колорадо».