World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дубль Шульца принес «Сиэтлу» победу над «Рейнджерс» в овертайме

Артемий Панарин не смог помочь своей команде.
18 ноября 2022 09:14
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл Кракен» на своем льду обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Джастин Шульц. Еще одну шайбу забросил Джаред Маккен.

Гости ответили точными бросками в исполнении Мики Зибанежада и Винсента Трочека. Оба хоккеиста реализовали численное преимущество.

Форвард «рейнджеров» Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Голкипер гостей Игорь Шестеркин провел весь матч.

«Сиэтл» набрал 21 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» с 20 очками седьмой на Востоке.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дубль Шульца принес «Сиэтлу» победу над «Рейнджерс» в овертайме
Артемий Панарин не смог помочь своей команде.
18.11.2022 09:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Овечкин рассказал, при каких условиях «Вашингтон» может добиться положительного результата
«Столичные» вновь проиграли в регулярном первенстве НХЛ.
18.11.2022 08:35
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Бучневич признан первой звездой матча «Сент-Луис» - «Вашингтон»
В этой встрече россиянин отметился заброшенной шайбой.
18.11.2022 08:30
Хоккей
Передача Чинахова помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль»
Матч состоялся на «Нэшнуайд Арене».
18.11.2022 08:16
Хоккей
«Айлендерс» уступили «Нэшвиллу», Сорокин отразил 26 бросков, а Романов отдал голевую передачу
Встреча прошла на льду «Бриджстоун Арены».
18.11.2022 07:59
Хоккей
Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов за всю историю НХЛ
Накануне форвард «Вашингтона» отличился в матче с «Сент-Луисом» (4:5 Б).
18.11.2022 07:29
Хоккей
Шайба и две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Сент-Луисом»
Игра состоялась на стадионе «Энтерпрайз».
18.11.2022 07:14
Хоккей
Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту», Капризов сделал ассист
Встреча прошла на льду «Эксел Энерджи Центра» в Сэнт-Поле.
18.11.2022 06:57
Хоккей
Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» - «Калгари», Сергачев - второй
Россияне ярко проявили себя в матче НХЛ.
18.11.2022 06:40
Хоккей
«Флорида» уступила «Далласу», Бобровский провел на льду один период и пропустил четыре шайбы
Игра состоялась на стадионе «ФЛА Лайв Арена» в Санрайзе.
18.11.2022 06:30
Хоккей
Победа Хэмилтона под занавес сезона! Расклады и лучшие ставки на Гран-при Абу-Даби
18 - 20 ноября на легендарной трассе «Яс Марина» в ОАЭ пройдет заключительный этап сезона «Яс Марина». «Плеймейкер» взвешивает шансы гонщиков и команд.
Как Андерсону победить Немкова. Аргументы американца против российского чемпиона
В ночь на 19 ноября в Чикаго пройдет знаковый турнир Bellator 288, главным событием которого станет бой-реванш Вадима Немкова и Кори Андерсона. «Плеймейкер» объясняет, за счет чего американец может отобрать у россиянина титул в полутяжелой категории.
Как Немкову победить Андерсона. Аргументы в пользу российского чемпиона
В ночь на 19 ноября в Чикаго пройдет знаковый турнир Bellator 288, главным событием которого станет бой-реванш Вадима Немкова и Кори Андерсона. «Плеймейкер» объясняет, за счет чего россиянин может защитить титул в полутяжелой категории.
Радулов спасает Знарка! Как хет-трик опальной звезды принес «Ак Барсу» победу над СКА
Казанцы выиграли важнейший матч регулярного чемпионата у питерских армейцев (5:2).
«Не ожидал, что все так плохо». Сергей Балахнин — о неудаче сборной России в Душанбе
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин подвел для «Плеймейкера» итоги товарищеского матча сборной России с Таджикистаном (0:0).
Потеряли Песьякова, стали футбольным карликом? Как Россия сгоняла тошнотворные нули с таджиками
Сборная России не смогла победить Таджикистан в товарищеском матче (0:0), оставив грустное впечатление от своей игры в Душанбе.
«Почему «Спартак» навязывает борьбу «Зениту»? Абаскалю никто не мешает!» Бышовец — о золотой гонке в РПЛ
Бывший главный тренер сборных СНГ, России и «Зенита» Анатолий Бышовец подвел для «Плеймейкера» итоги первой части сезона Премьер-Лиги.
Пять тысяч человек поставили на участие в ЧМ-2022 вымышленного футболиста. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Месси все-таки станет чемпионом мира? Суперкомпьютер и FIFA 23 в этом не сомневаются
«Плеймейкер» ранее составил подробный прогноз на итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу - и отдал предпочтение сборной Аргентины, которая в финале должна победить Францию. Как ни странно, того же чемпиона мира называют еще два источника: суперкомпьютер и создатели культового симулятора FIFA.
Наследник Бобровского зажег в Санкт-Петербурге! Итоги «Лига Ставок Кубка Будущего»
Молодежная сборная России по хоккею выиграла международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего», одержав победы во всех матчах.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика