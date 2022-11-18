Дубль Шульца принес «Сиэтлу» победу над «Рейнджерс» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл Кракен» на своем льду обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Джастин Шульц. Еще одну шайбу забросил Джаред Маккен.

Гости ответили точными бросками в исполнении Мики Зибанежада и Винсента Трочека. Оба хоккеиста реализовали численное преимущество.

Форвард «рейнджеров» Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Голкипер гостей Игорь Шестеркин провел весь матч.

«Сиэтл» набрал 21 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» с 20 очками седьмой на Востоке.